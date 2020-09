Taranto, Montervino: "Non credo che il sostituto di Koulibaly sarà Papastathopoulos, il Napoli ha qualche altro colpo pronto"

Calciomercato Napoli - Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Le soste per le nazionali, in questo periodo, non permettono all'allenatore di lavorare al meglio. Poi mettiamoci pure il mercato tra arrivi e partenze, così si creano delle difficoltà. Il 4-2-3-1 non è rischioso, va provato. Gattuso vuole cambiare sistema di gioco, ma nel calcio di oggi si lavora per concetti e per principi, non per numeri. Fabian? Non mi ha meravigliato la gara di ieri, è un giocatore straordinario e l'ha dimostrato anche a Napoli al di là del periodo storto che è valso per tutta la squadra. Il calciatore ha una prospettiva importantissima ed ha qualità fuori dal normale. Koulibaly e Papastathopoulos? Koulibaly è un giocatore che non si riuscirà a rimpiazzare anche se non ha fatto una grandissima stagione. Il Napoli ha in serbo qualche colpo importante, penso che si stia studiando qualcos'altro e non solo Papastathopoulos".