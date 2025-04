Fabio Tarantino, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La tempistica degli acquisti per la prossima stagione sarà fondamentale per il Napoli, ma penso che De Laurentiis spenderà tanto per accontentare Antonio Conte, il mister non accetterà un altro ritardo sul mercato, non lo farà solo al Napoli, ma a prescindere da dove andrà nel caso non sarà più partenopeo”.