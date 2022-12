Tarallo: "Meret, Carnesecchi e Cragno i portieri top 3 in Italia! Maignan stratosferico"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli:

"Sto cercando di far capire ai miei colleghi che una carezza, una pacca sulla spalla è molto meglio di un rimprovero.

4 a Meret? I gol presi dal Napoli sono 4, solo su uno hanno dato colpa a Meret? Mi meraviglio. Sul terzo gol, quello di Ounas, c’è il giocatore a 6-7 metri e la cosa che ha preso in inganno Alex è che è un giocatore sinistro che calcia di sinistro. Lui la palla vuole metterla sul secondo palo, sbaglia a calciare e Meret fa un “leva gambe” e cerca di calciare la palla col piede in appoggio, non riuscendoci gli passa in mezzo alle gambe.

Quando si fa una parata da quella distanza, nella maggior parte bisogna essere fortunati, a quella velocità la palla non la vedi, come quella di Martinez a 18 secondi dalla fine. Nel calcio a 11, sempre più spesso si vedono questo tipo di interventi. In Italia, questo gesto tecnico non lo insegniamo, è molto scorbutico, i portieri stranieri lo usano soprattutto da una distanza inferiore a 10 metri.

Primi tre portieri in Italia? Donnarumma non gioca in Italia e lo escludo. Primo Meret, Carnesecchi futuro portiere della Nazionale e Cragno, ritengo sia più forte di Vicario, per esperienza, e non mi spiego perché il Monza non lo faccia giocare.

Degli stranieri in Italia? Maignan del Milan è stratosferico, uno dei più forti a livello europeo, tanta roba"