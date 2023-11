Tapiro d'Oro a Vieri per il caso Bobo Tv, duro sfogo: "A quei maiali vigliacchi"

Notizie calcio - Arriva la notizia del Tapiro d'Oro a Vieri per il caso Bobo Tv, dove si racconta in un'intervista a Canale 5 l'ex calciatore per quello che è accaduto con il caso Bobo Tv che riguarda la lite con Cassano, Adani e Ventola.

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato di persona il Tapiro d'Oro a Vieri: “Certe cose restano private. È finita, è la vita”.

Fabrizio Corona ha riportato indiscrezioni secondo cui Vieri sarebbe stato abbandonato dai suoi compagni, menzionando "problemi economici e di potere oltre a qualche rancore". Staffelli chiede all'ex calciatore cosa c'è di vero dietro le voci secondo cui avesse un ruolo eccessivamente preminente, volesse decidere tutto e da solo, che dietro lo strappo clamoroso ci sia dell'altro e anche più grave.

"Non è vero niente Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita.

Al fatalismo di Vieri fa da contraltare la domanda di Staffelli sul presunto quinto uomo che sarebbe dovuto entrare a far parte della squadra e che, tra le altre cose, sarebbe stato motivo di attrito ulteriore.

Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti". Questo il commento di Vieri al riguardo.