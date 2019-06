Taormina: "Credo che De Laurentiis abbia messo in preventivo la cessione di Insigne"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pino Taormina, giornalista:

"Sarri non ha rinnegato se stesso, nè la sua scelta, ma neppure tutte le emozioni vissute a Napoli. Non è stato polemico nei confronti di De Laurentiis e nonostante i due raccontino una verità diversa circa l'addio di Sarri, probabilmente ciò che è accaduto non lo sapremo mai.

L'asticella alla Juve è molto alta e Sarri eredita una squadra che ha vinto e non avrà molto tempo. Lo scudetto è l'obiettivo minimo dopo anni di trionfo e dominio assoluto.

Insigne in uscita? De Laurentiis credo abbia messo in preventivo la sua cessione nel caso in cui arrivasse una proposta allettante. Spero non venga sacrificato, ma messo nelle condizioni di esprimersi al meglio".