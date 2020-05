Tamponi SSC Napoli, il responsabile: "Test ancora una volta negativi: il club è molto soddisfatto dello stile di vita dei suoi tesserati"

Notizie calcio Napoli - Vincenzo Mirone, consulente medico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Anche quest’ultimi tamponi effettuati agli azzurri hanno dato esito negativo. Il Napoli è molto soddisfatto dello stile di vita dei suoi tesserati e adesso seguiremo le norme del protocollo. Capisco bene le difficoltà del cts sul protocollo da seguire in caso di un contagiato tra i calciatori. Credo che al netto di tante difficoltà, la Serie A debba seguire il protocollo tedesco che isola solo il positivo e non tutto il gruppo. Stiamo vincendo la battaglia col virus in attesa di capire cosa succederà in autunno. Gli stadi aperti al pubblico adesso non credo sia la soluzione giusta, tutt’altro. Quindi prima della prossima stagione non è ipotizzabile un ritorno sugli spalti"