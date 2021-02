Tamponi SSC Napoli, il prof. Portella: "Non so perché Ghoulam abbia fatto il tampone autonomamente. Arrivati i test della squadra, in serata i risultati"

Ultimissime calcio Napoli - Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non so perché Ghoulam abbia fatto il tampone autonomamente. Sono arrivati adesso i tamponi di tutto il resto della squadra, in serata arriveranno i risultati. Test a Genova? E’ un problema del Napoli, non dovremo fare le corse di notte noi (ride, ndr). Aspettiamo i risultati, speriamo vada tutto bene”.