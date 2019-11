Taglieri: "Il Napoli è su tre calciatori, vi svelo i nomi..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Taglieri, giornalista:

“Napoli-Bologna ha un significato speciale per la squadra ospite e la conferenza di stamani di Mihajlovic lo conferma. Anche il Napoli però avrà motivazioni da vendere perché trovare la continuità è l’uni modo per provare a risalire anche in campionato.

Il Napoli sta seguendo diversi calciatori del Verona: sono stati fatti i primi colloqui per Amrabat, ma piace anche Kumbulla su cui però c’è anche la Juventus, oltre a Rrahmani.

Gaetano ha mostrato le sue qualità per cui ha mercato. In uscita non credo che il Napoli lascerà partire un big, poi in estate qualcosa può cambiare, ma a stagione in corso la vedo difficile.

Mertens alla Juve? Sarri è stato l’allenatore che lo ha valorizzato e di certo lo stima. In estate la Juve qualche uscita in attacco la farà e prendere Mertens a parametro 0 potrebbe essere un affare per cui le antenne dritte la Juve le ha, al pari dell’Inter”.