Taglialatela: "La difesa del Napoli non è al 100% ma nulla di preoccupante: tornerà a girare anche il reparto difensivo"

A Radio Marte è intervenuto Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli

"Ai miei tempi al San Paolo c'erano 20 mila tifosi per un allenamento: c'era un entusiasmo unico. Si è persa un pò quella magia tra tifosi e squadra e credo che si sia perso perchè non c'è più contatto tra le parti. Noi facevamo di tutto per avvicinare i tifosi alla squadra e anche negli allenamenti era sempre una festa, oggi invece il Napoli si allena a Castelvolturno e nessuno può vedere gli allenamenti. Il senso di appartenenza si è perso e la causa non sta nel mercato e neppure nel costo della partita: i napoletani vogliono vivere la propria squadra tutti i giorni della settimana.

Il calcio è cambiato, il mio era più romantico, poi l'avvento dei social ha contribuito ad allontanare i tifosi dallo stadio. Detto questo, il tifoso napoletano ha bisogno di poco per creare nuovamente entusiasmo.

La difesa del Napoli non è al 100% perchè alcuni uomini importanti come Koulibaly non sono al top e altri come Manolas devono avere il tempo di assimilare gli schemi di Ancelotti. Gli errori individuali poi in serie A sono letali. Koulibaly viene dalla coppa d'Africa, ci sta che non sia al top della condizione anche perchè quando il senegalese sta bene, dalle sue patri non passa neanche l'aria. Nulla di preoccupante, quando finirà il calo di tensione il Napoli tornerà a girare anche in difesa".