Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco quanto dichaiarato:

"Dopo il secondo posto dell’ultimo campionato, e mettendo in rosa due giocatori come James e Manolas, sarà sicuramente possibile lottare per lo scudetto. Aumenterà notevolmente il tasso tecnico: ecco perché ritengo che il Napoli possa essere seriamente candidato alla vittoria del campionato"