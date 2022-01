Tagliafico via dall'Ajax? Ten Hag un mese fa parlava così: "Capisco che sia deluso, ma meglio salutarsi in estate"

Ultime notizie calcio Napoli - Con lo spazio che si è ridotto drasticamente quest'anno, sono mesi che si rincorrono voci che vogliono Tagliafico, obiettivo di mercato anche del Napoli, al passo d'addio dall'Ajax. Non più di un mese fa il suo attuale allenatore Ten Hag ha parlato così di lui ai media olandesi:

"Certo, Tagliafico è deluso, lo capisco benissimo. Però ci sono anche giocatori come Daley Blind e Lisandro Martínez che stanno facendo molto bene. Ma lo gestisce in modo eccellente. È un grande professionista e mi chiede anche come possa aiutare la squadra. Con un giocatore del genere parli anche nel senso che potrebbe essere più saggio partire in estate e che il club potrebbe pensare insieme".