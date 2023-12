Tacconi sicuro: "Napoli sfortunato, ecco chi vincerà lo scudetto tra Inter e Juventus"

Stefano Tacconi ha parlato a Pressing, su Italia 1, dopo Napoli-Inter:

"Con questa Inter, per la Juve sar√† molto dura vincere il campionato, anche se il Napoli √® stato sfortunato nel posticipo del Maradona. Poi i nerazzurri hanno Sommer che √® un grande portiere, l'avevo visto fare miracoli anche con la nazionale svizzera. Comunque tra Inter e Juve vincer√† chi avr√† pi√Ļ testa e gestir√† meglio la pressione".

Juventus? Come l'Inter ha una forza che le altre squadre non hanno. Era inevitabile che ci fosse uno spirito di rivalsa dopo la stagione scorsa in cui tra punti tolti, ridati e ritolti i bianconeri non hanno retto mentalmente. La squadra di Allegri potrebbe essere favorita per il fatto che non partecipa alle coppe internazionali.