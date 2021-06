Tacconi: "Italia favorita? Devono convincersi di essere i migliori, può dare grandi soddisfazioni"

Ultime notizie calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Stefano Tacconi, ex calciatore.

"Seguo l'Italia, può dare tante soddisfazioni ma delle altre ce ne frega poco. Troppo entusiasmo dopo le prime uscite? Secondo me Mancini e i ragazzi hanno talmente tanta esperienza che sanno come comportarsi. Il gruppo è unito, si diverte, sembra come quella degli anni '90. Berardi o Chiesa contro il Belgio? Mancini è bravo e so che ama i pugili. Nel pugilato prima li stanchi e poi li affossi. Chiesa o Bernardeschi, subentrando, possono disturbare moltissimo le altre squadre e cambiare la partita. Dall'inizio non ce li vedo. Italia favorita? Dev'esserlo, devono convincersi di essere i migliori. Hanno creato una squadra di fratelli e amici, si vede che sono tutti allegri e felici e questo è importante".