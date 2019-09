Tacchinardi: "Il Napoli non ha equilibrio, il problema difensivo non riguarda Manolas e Koulibaly"

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli ha fatto quello che doveva fare sul mercato. Manolas è un ottimo giocatore, Llorente è un bel colpo. De Laurentiis ha fatto un'ottima squadra, sta investendo tanto anche sui contratti. Il Napoli è una squadra importante e completa, deve lottare sino alla fine. I tifosi vanno capiti, però il Napoli è diventato una delle squadre più importanti sia in Italia che in Europa. Bisogna avere pazienza. Ancelotti? Non c'è allenatore migliore".

"Il Napoli mi dà la sensazione di correre molto in avanti ma meno indietro. Al Napoli piace attaccare ma meno rincorrere. E' strano perché Ancelotti, quando mi ha allenato, curava tantissimo la fase difensiva. Adesso invece vuole una squadra più offensiva e questa idea mi piace però squadre come la Juve possono metterti in difficoltà. Poi è una squadra troppo sbilanciata, non è un problema di Manolas e Koulibaly perché per difendere c'è bisogno di tutta la squadra. Però stiamo parlando di accorgimenti che il mister metterà a posto. E' una questione soltanto di equilibrio".

"Il Napoli ha un potenziale offensivo assurdo, ma bisogna anche difendere soprattutto in un campionato come quello italiano. Ma sicuramente il problema si risolverà".

"Quest'anno la Serie A sarà molto divertente, molte squadre si sono rinforzate. Ci sono molti giocatori offensivi che fanno tanti gol, davvero uno spettacolo".

"Io penso che Sarri sia la dimostrazione di un super allenatore. Anch'io avrei fatto giocare Ronaldo in quella posizione, così può far 30 gol in campionato. E' bravo come allenatore. Peccato che sia la Nazionale (ride, ndr) perché sono davvero belle le partite".

"Emre Can? Non so se diventerà un problema, certo ha fatto anche un tweet dicendo che darà il massimo per la Juve. Io penso che Sarri abbia la fortuna di avere una società importante però è un dispiacere vedere giocatori come Emre Can fuori dalla lista Champions".