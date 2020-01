Svizzera, Petkovic: "Io al Napoli prima di Gattuso? Nella mia testa sono pronto sia per il lavoro quotidiano che per la Nazionale..."

“Ibra darà una mano al Milan con esperienza e classe, porta un peso morale importante per cercare di risollevare le sorti della squadra. È in grado di reggere da solo la pressione, farà bene”. Così a TuttoMercatoWeb il commissario tecnico della Nazionale Svizzera ed ex allenatore della Lazio, Vladimir Petkovic.

Basterà Ibra?

“Aiuterà i giovani. Per farli crescere più velocemente possibile. Al Milan servono i risultati per crescere più in fretta. E Ibra è l’uomo giusto”.

Ricardo Rodriguez cerca spazio. Ci pensa il Napoli, una buona soluzione?

“Sono tutte speculazioni che non voglio commentare. Rimango neutrale. Anche se...”

Anche se?

“Per gli Europei è importante che giochi con continuità”.’

Scudetto: Inter o Juve?

“La Juve è ancora favorita. È abituata. L’Inter ha fatto il salto di qualità, ha un condottiero che pretende tanto da se stesso e da tutti. E occhio alla Lazio: questi sono momenti topici della stagione, la squadra biancoceleste ha qualità e potrebbe continuare a fare bene”.

Era stato contattato dal Napoli prima che prendesse Gattuso?

“Il calcio è nero su bianco, non speculazioni. Nella mia testa sono pronto sia per il lavoro quotidiano che per la Nazionale. L’Italia sicuramente è un gran bel palcoscenico. Mai dire mai. Oggi però in testa ho soltanto l’Europeo”.