Napoli - Sven Goran Eriksson ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 TV": "E' stato un campionato diverso perchè a vincere è stata l'Inter e non sempre la Juve. Il Napoli ha fatto un buon calcio con Gattuso, ma ovviamente c'è l'amaro in bocca per non essere riusciti ad arrivare alla qualificazione in Champions. Conceicao ha fatto una buona carriera finora, al Porto ha fatto bene. Superlega? E' stata una roba vergognosa, la morte del calcio. Se si toglie il sogno è finita"