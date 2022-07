Stringara: "Scudetto? Non so a Napoli come verranno fuori dal mercato, dico..."

Nel corso del TMW News è intervenuto l'ex allenatore Paolo Stringara, per parlare del campionato di Serie A e del Napoli.

Per la lotta scudetto che idea si è fatto?

"Mi aspetto una Juve più presente, ma mi aspetto anche la conferma del Milan. Non so a Napoli come verranno fuori dal mercato. Milan, Inter e una Juve più forte dell'anno scorso lotteranno per lo scudetto"