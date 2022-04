Stringara: "Caso Spalletti? Una bella gatta da pelare, va presa una decisione sul suo futuro"

Paolo Stringara, ex centrocampista di Inter e Bologna e ora allenatore ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Sicuramente è mancato qualcosa ai partenopei, va anche specificato che per un tecnico quando parti bene e finisci male è diverso che partire male e finire bene. Anche i punti se fatti in modo diverso hanno una valenza maggiore. E' chiaro che vedere che sul più bello la squadra si sfarina non è un bel biglietto da visita per un allenatore. Ora è una bella gatta da pelare: se resta e il prossimo anno parti bene ok, se invece parti male che fai? Già c'è un punto interrogativo grosso, è la vita del tecnico e anche del dirigente che deve prendere una decisione".

Che fare dunque?

"Dipende anche dalle alternative e dal mercato che voglio fare, dal tipo di rapporto con l'allenatore; il Napoli ha fatto una buona annata ma perdere così lo scudetto, con tanti ko in casa e anche con le piccole, rappresenta una bella botta".