Stramaccioni: "Tutti vogliono fare bene contro il Napoli anche in amichevole, gli azzurri arriveranno al top contro l'Inter"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tecnico per la Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"L'Argentina ha meritato di vincere il mondiale grazie alla guida di Messi versione guerriero. Sconfitte in amichevole per il Napoli perchè chiunque vuole fare bene contro gli azzurri in questo periodo ed è una cultura che a noi italiani manca. Sono sicuro che Spalletti sappia come sfruttare queste sconfitte per animare il gruppo in vista degli impegni ufficiali. Sono sicuro che il Napoli arriverà pronto alla sfida del 4 gennaio nonostante affronteranno una grande squadra".