Stramaccioni: "Inter in difficoltà psicologica, il Napoli deve approfittarne. Vi dico una cosa su Conte"

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

“Questo è un Napoli cresciuto tanto nella qualità del gioco. A ottobre e novembre facevamo dei ragionamenti diversi, adesso ha qualità ma anche gioco. Finalmente la classifica è a parità di gare giocate e fortunatamente il Napoli è primo. Penso che esista una comunicazione esterna ed interna per Conte, rispetto a ciò che devi dire nello spogliatoio e ciò che arriva ad avversari e tifosi. Quando il mister sta con i suoi uomini nello spogliatoio le pareti vibrano, mentre magari all’esterno fa un po’ il pompiere.

Udinese? Gara da non sottovalutare perché i friulani stanno facendo un lavoro straordinario ed un ottimo campionato. Una squadra fisica, ma anche fatta di qualità con i vari Lucca, Thauvin e Sanchez. Sono squadre che dal punto di vista mentale fai fatica ad affrontarle perché rischi di sottovalutarle, quindi non bisognerà sbagliare l’approccio.

Inter? Da un punto di vista fisico non li ho visti male, ma psicologicamente mi è parsa scarsa. Anche ieri ha concesso la possibilità di passare in vantaggio anche ieri alla Fiorentina, tra l’altro su calcio piazzato che vede la bravura di chi lo realizza ma sicuramente non elogia chi deve difendere. I nerazzurri non stanno facendo lo stesso percorso dell’anno scorso. Il Napoli deve sfruttare assolutamente questo momento e soprattutto la gara interna contro l’Udinese per mettere punti in cascina in attesa poi di Inter-Fiorentina”.