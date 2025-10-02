Stop per Stanciu: salta Napoli e Nazionale, il Genoa si compatta a Villa Rostan

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Stop per Stanciu: salta Napoli e Nazionale, il Genoa si compatta a Villa Rostan

Giornata intensa al centro sportivo “Signorini”, dove il Genoa ha lavorato a lungo tra atletica, palestra e partitelle, prima di chiudere con una cena di squadra a Villa Rostan. Un gesto simbolico per fare gruppo dopo la pesante sconfitta contro la Lazio e in vista della complicata trasferta di domenica contro il Napoli campione d’Italia.

Ma la notizia che tiene banco riguarda le condizioni fisiche di Nicolae Stanciu: il trequartista romeno ha riportato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e sarà costretto a saltare la sfida del “Maradona”. Non solo: salterà anche la convocazione della Romania di Lucescu per la sosta delle Nazionali. Il club rossoblù ha fatto sapere che serviranno ulteriori esami per valutare l’entità del problema.

Nel frattempo, la squadra prosegue la preparazione. Da segnalare che Ostigard entra ufficialmente in diffida.

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