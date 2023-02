"Vedo molto ottimismo, da parte dei soliti noti, su manovra stipendi. Secondo me a livello sportivo c'è talmente tanto materiale da poterli spedire direttamente in Serie C".

Questo il pensiero del giornalista Carlo Alvino in merito al processo giudiziario che coinvolgerà la Juventus sul tema degli stipendi ai calciatori. Alvino si riferisce all'ottimismo dimostrato da alcuni addetti ai lavori vicini al club bianconero.