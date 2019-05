In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Guglielmo Stendardo, ex Atalanta e Lazio:

"Inzaghi è stato bravo nei cambi e la Lazio ha meritato di vincere nonostante l'episodio sbagliato. La partita è stata decisa e chiusa da giocatori che fanno la differenza tra cui Correa. Il profilo di Correa è ottimo ma quest'anno non è stato titolare; andrei cauto nel definirlo un top player da Napoli. Il Napoli, per me, ha più bisogno di un giocatore come Icardi".