Stendardo: "Spalletti? Fino a qualche settimana fa era un fenomeno: non può essere lui l'unico responsabile"

Calcio Napoli - A commentare i temi del campionato, ieri a TMW Radio durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Guglielmo Stendardo.

Napoli, tanti nomi per il post-Spalletti:

"Credo che Italiano rimanga per continuare il suo percorso di crescita. Per me Spalletti può rimanere a Napoli ma la squadra va rifondata. Poi c'è il nodo Mertens da risolvere, vanno fatte delle valutazioni. Io non credo che il problema sia il tecnico. Fino a qualche settimana fa Spalletti era un fenomeno, oggi non può essere lui l'unico responsabile. A Empoli i giocatori hanno fatto una prova indecorosa, le colpe quindi vanno divise tra tutti".