Stendardo: "Spalletti? De Laurentiis è stato bravissimo ad acquistare il migliore allenatore che potesse acquistare"

Napoli Calcio - Guglielmo Stendardo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mi aspetto domani la riconferma di Di Lorenzo per la gara con la Svizzera. Mancini ha costruito un gruppo giovane con l'obiettivo Wembley. Contro la Turchia Insigne e Immobile hanno fatto la differenza. L'Inghilterra ha una difesa fisica e un centrocampo compatto. Euro 2020 può portare a qualche sorpresa finale. Spalletti? Alla Sampdoria l'ho conosciuto come allenatore, poi da avversari. De Laurentiis è stato bravissimo ad acquistare il migliore allenatore che potesse acquistare. Non ha bisogno di presentazioni, se fosse rimasto a Milano, avrebbe vinto 2 scudetti. Mercato? Se dovessero arrivare offerte per Fabian e Koulibaly, il Napoli le prenderà in considerazione. Manca un terzino sinistro e un altro centrocampista. Questo Napoli è da prime posizioni".