Stendardo: "Sarà un Juve-Napoli equilibrato, decisivi gli episodi: Champions? Girone abordabile, solo Liverpool complicato"

Notizie Calcio Napoli - Guglielmo Stendardo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi aspetto un Juve-Napoli equilibrato che sarà deciso dagli episodi. Bianconeri favoriti, ma Napoli migliorato e può dire la sua. La società ha operato benissimo con calciatori funzionali al progetto. Ha sostituito Albiol con Manolas e preso calciatori di grande valore e giovani. Llorente non farà impazzire la piazza ma fisicamente ha qualità diverse rispetto a quelle che hanno gli altri in organico. Difesa con maksimovic in campo? Penso di si, la Juve giocherà con tre attaccanti. L'attacco della Juve è insidioso. Champions? Il Napoli se la giocherà con il Liverpool per la testa della classifica. Anche Ancelotti ha detto che è meno complicato della passata stagione".