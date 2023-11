Stendardo: "Pressione e furore venuti meno, vedi Anguissa ed altri due azzurri"

Guglielmo Stendardo, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Spalletti ha ridato identità alla nazionale, un gioco ed ha rimesso in piedi un gruppo che sembrava smarrito. L'Atalanta è il peggior avversario che Mazzarri potesse incontrare, a Bergamo perde difficilmente e il Napoli troverà un ambiente molto caldo. Gasperini si affida ai duelli individuali che chi vincerà porta a casa i punti. Giocatori come Anguissa, Zielinski e Lobotka l'anno scorso andavano in pressione, mentre quest'anno la pressione e il furore agonistico è venuto a mancare. Scontro Djimsiti-Raspadori? Penso che il compito difficile sarà di Scalvini che dovrà marcare Kvaratskhelia. Raspadori è un calciatore che sa cucire bene il gioco, è bravo a giocare tra le linee. Kvara è imprevedibile, farà la differenza nell'uno contro uno".