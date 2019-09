Guglielmo Stendardo: "Napoli sfortunato contro la Juventus, che colpo per Koulibaly!"

Notizie Calcio - Guglielmo Stendardo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli, contro la Juventus, è stato particolarmente sfortunato. Gli azzurri, dopo essere stati in svantaggio di ben tre reti, hanno dimostrato di avere un grande carattere rimontando la compagine di Maurizio Sarri. E non era certamente semplice. Peccato per il goal preso nel finale. Il Napoli di Ancelotti ha preso troppi goal, ma siamo solo all'inizio della stagione e gli azzurri sicuramente miglioreranno a breve. Kalidou Koulibaly è il migliore difensore del mondo. Ha subito 'colpo' tremendo: non c'è cosa peggiore per un difensore che fare una autorete. Capisco quindi come si possa sentire, è capitato anche a me. Kalidou però è un grande fuoriclasse e saprà reagire nel modo migliore".