Guglielmo Stendardo è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Manolas è forte nell'uno contro uno, è uno dei migliori difensori in circolazione. Albiol era più un regsita difensivo, Manolas è morto più marcatore. Non c'è altra migliore soluzione per sostituire lo spagnolo".