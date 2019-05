Guglielmo Stendardo: "Ghoulam? Ha dei danni fisici, fonti attendibili mi hanno detto che non ha elasticità e forza"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore dell’Atalanta Guglielmo Stendardo, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Quagliarella a Capri per il Vip Champion? Me lo auguro, ogni anno è quasi sempre presente e mi aspetto possa confermare la presenza.

Castagne? Sarebbe un buon acquisto, ha qualità importanti e grande fisicità nonché gamba. Però se dovessi scegliere, prenderei Chiesa che alzerebbe il livello di qualità in zona offensiva.

Ghoulam o un altro? Faouzi con Sarri è stato il valore aggiunto, sulla fascia sinistra è stato determinante. Il problema è che ha dei danni fisici, ha subito interventi e fonti attendibili mi hanno detto che non ha più quella elasticità e forza adatta per avere la continuità dimostrata a Napoli. Non è stato più il solito Ghoulam”