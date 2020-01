Guglielmo Stendardo: "Conosco bene Petagna, è un attaccante moderno anche se non segna troppo. Napoli, attendiamo Mertens e Koulibaly"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Guglielmo Stendardo, ex Lazio e Atalanta:

“Andrea Petagna è un attaccante moderno, molto fisico e veloce. E' un attaccante che ho conosciuto quando ha iniziato il percorso con Gasperini all'Atalanta e negli ultimi tempi è migliorato tantissimo grazie alla sua predisposizione al gioco di squadra, sacrificandosi. Non fa tantissimi gol, ma gioca per i compagni, grazie ai suoi movimenti favorisce i centrocampisti. Coppa Italia? Tutte partite molto belle, quella di ieri è stata vinta meritatamente dall'Inter, ma la Fiorentina ne esce a testa alta. L'Inter si è dimostrata squadra cinica, giocando con un attaccante in più. Napoli? Questa squadra ha avuto un blocco mentale, come ha detto Gattuso. Se ritrovano l'entusiasmo - come hanno fatto contro Lazio e Juventus - possono dominare. Domenica il Napoli oltre a vincere ha anche espresso un bel gioco. Gattuso esce con messaggi positivi da parte del gruppo, della squadra. Attendiamo il recupero di Koulibaly e Mertens, importantissimi per la squadra e faranno ancora meglio".