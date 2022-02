Stendardo a CN24: "Spalletti? Un uomo di una sensibilità unica: ho un aneddoto inedito quando era con me alla Samp"

L'ex difensore del Napoli Guglielmo Stendardo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spalletti? L'ho avuto quando avevo 17 anni alla Sampdoria, ero un ragazzino che si affacciava per la prima volta al calcio professionistico. Luciano è una persona molto sensibile, dall'esterno può sembrare un duro ma posso assicurare che è un uomo di una sensibilità estrema. Ricordo ero giovanissimo e tante volte mi allenavo con la prima squadra. Ero appena arrivato dal Napoli dove feci peraltro l'esordio in serie A. Mi diede grandi consigli facendomi capire cosa significasse la parola sacrificio e quale era la strada da fare se volevo fare il calciatore. C'è un aneddoto che spiega davvero il grande uomo che è Spalletti: ero a pranzo con i miei genitori a Genova, ero un ragazzino della Primavera, e dall'altra parte della sala c'era il mister. Si alzò lui per venire a salutare mio padre, Spalletti ha grandi valori umani. Spero possa raccogliere i frutti più importanti della sua carriera nella mia città"

