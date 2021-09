Stellone: "Il Napoli ha dominato con la Juventus, vittoria strameritata e voluta"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Stellone, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha dominato contro la Juventus e lo confermano i numeri, come i quasi 20 tiri effettuati. Eppure, nonostante questo, non si è mai scoperto. E' stata una bella vittoria, strameritata e molto voluta. Osimhen? Può essere esaltato sia dal 4-2-3-1 che dal 4-3-3. Spalletti tra primo e secondo tempo ha incartato Allegri. Il Napoli è entrato tante volte in area di rigore, ha fatto 23-24 tiri contro 5. Se non vinci con questi dati è solo sfortuna".