Statua Maradona, l'artista Sepe: "Ecco quando tornerà all'esterno dei Distinti"

Ultime notizie calcio Napoli - Da Diego Armando Maradona a Paolo Rossi, nel segno dell'artista napoletano Domenico Sepe, già autore della statua del Pibe de Oro, ma tutt'ora custodita nella sua bottega di Afragola. L'artista sta infatti lavorando ad una nuova statua che raffigura Paolo Rossi e che verrà esposta all'esterno dello stadio Menti di Vicenza ai primi di Marzo.

A Il Mattino in edicola oggi ha raccontato invece dell'iter per esporre la statua di Maradona:

"Dopo averla presentata allo stadio Maradona in occasione del primo anniversario dalla morte di Diego non siamo ancora riusciti a esporla. Da parte mia ho fatto tutto il possibile per l'installazione del monumento, ma ora sono in attesa che il Comune decida di procedere. L'iter burocratico è stato fatto e dovrebbe essere esposta nello spazio dove era stata presentata, ovvero all'esterno dei Distinti. Questa deve essere una scultura di tutti i napoletani, che mi auguro possa tornare presto allo stadio di Fuorigrotta. Sono molto rammaricato dal fatto che ancora non si faccia luce sull'installazione prima autorizzata e poi negata".