Sampdoria, Stankovic a Dazn: "Partita tosta, Napoli completo e gioca un bel calcio! Sugli episodi..."

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Sampdoria-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Stankovic Dazn

"E' stata una partita tosta, l'abbiamo preparata bene e fino al gol non eravamo inferiori. Sapevamo contro chi giocavamo, una squadra completa e giocano un bel calcio, eravamo compatti e coraggiosi e voglio fare i complimenti ai ragazzi nonostante la sconfitta. Con un uno in meno è diventata più difficile, non commento gli episodi. Noi abbiamo i nostri obiettivi che sono diversi da quelli del Napoli, quella di oggi è già archiviata e io ci credo".

La Sampdoria non ha mollato nemmeno in dieci.

"Ho fatto i miei sinceri complimenti ai ragazzi, sono orgoglioso di loro e non è nemmeno colpa loro sempre. Hanno dato tutto, non è bastato ma il nostro campionato è altro. Usciamo a testa alta, mi porto a casa diverse cose".

Come mai all'intervallo ha scelto di lasciare Lammers e non Gabbiadini?

"Manolo aveva un problema e non volevo rischiarlo e ho lasciato Lammers in campo, Gabbiadini stava facendo bene ma aveva sentito qualche problemino e noi poi siamo contati. E' stata una scelta forzata".

Come vede Nuytinck?

"Bene, ma non voglio parlare dei singoli. Non ci salviamo con i singoli, il gruppo c'è e si guarda avanti e ci sono le altre partite che sono alla nostra portata".

Come ha visto Marassi?

"Anche durante il riscaldamento con i nomi di Mihajlovic e Vialli c'era troppa emozione anche per me, li ringrazio e hanno dimostrato il loro affetto verso Luca e Sinisa. Deve diventare una fortezza, il pubblico è stato spettacolare e i ragazzi non credo che li abbiano delusi e questo è l'atteggiamento che vuole un doriano".