Il Commissario delle Universiadi, Gianluca Basile, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non so che numeri siano usciti. Il cronoprogramma dei sediolini prevede che entro il 25 giugno saranno conclusi tutti i lavori. D'altronde i sediolini sono arrivati già tutti al San Paolo. I maxischermi sono arrivati e il 3 luglio il San Paolo ne avrà due. I maxischermi resteranno ancora lì anche in campionato. Ci sarà una gestione tra Comune e il club".