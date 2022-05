Stadio Maradona modernizzato, De Laurentiis: "Pronti ai lavori, ma è complicato cacciare la camorra"

Napoli - Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per parlare dei nuovi lavori allo stadio Maradona e fa un duro attacco alla camorra

"Il sindaco Manfredi mi ha detto che dello stadio deve occuparsene soltanto lui in prima persona. Io non mi sono intromesso nel suo operato. Faremo diventare con il sindaco il Maradona un bellissimo stadio, ma per farlo funzionare al top dobbiamo studiare tutto fino ai servizi e trasporti. Deve essere una struttura pienamente funzionante 7 giorni su 7. Abbiamo la volontà di fare, ma con i giusti tempi. Dobbiamo fare tutto con il rispetto anche delle persone che non sono tifose e che vivono in quelle zone dello stadio. Il nostro paese è più difficile rispetto in Inghilterra che c'è il calcio migliore d'Europa per tante cose, fino agli stadi e agli hooligans che con una legge sono stati fatti fuori. Qui con la ndrangheta e la camorra è più difficile fare cose e cacciarli. Siamo pronti a fare un super stadio che possa accontentare tutti, uno all'altezza di Napoli".