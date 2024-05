Stadio Maradona, De Magistris a CN24: "Manca la volontà del sindaco Manfredi, ma i lavori si faranno! Su Bagnoli propongo..." | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli e tifoso degli azzurri, ha parlato a CalcioNapoli24 a margine delle premiazioni dell'Oscar campano 2024 'Pasquale D'Angelo':

"Direi menomale che è finita la stagione, non se ne poteva più! Un'annata brutta, un giocattolo che s'è rotto. E i tifosi hanno vissuto anche mancanze di rispetto: ho visto la squadra senza voglia e senza lottare in alcune occasioni. Teniamoci il buonissimo dello scorso anno con lo scudetto dopo 33 anni. Ora pensiamo alla rifondazione, siamo tutti proiettati ad una ricostruzione che non sarà facile, quest'anno si sono visti tanti problemi: dal presidente agli allenatori, dalla preparazione atletica allo spogliatoio, dalla mentalità ai giocatori. L'anno scorso era andato tutto alla perfezione, per merito di tutti e non di Spalletti soltanto.

Conte? Così pare, aspettiamo perché c'è il toto allenatori come sempre. Ma Conte è un allenatore di prim'ordine, con grande esperienza e grinta. Uno degli uomini giusti per ricominciare. Se questo è l'inizio, sono convinto ci siano anche garanzie sul mercato e la squadra. Io mi auguro resti solo chi ama Napoli e il Napoli, che vedo sempre insieme da ex sindaco. Bisogna amare città e squadra, non tratterrei chi vuole andar via.

Addio di Kvaratskhelia con la coppia Lukaku-Osimhen? Siamo al Fantacalcio! Ad oggi sembra certa la partenza di Osimhen ed è possibile anche quella di Kvara ma mi auguro rimanga. Mi auguro la squadra più forte possibile, che non sia al ribasso ma che si possa tornare subito a lottare per lo scudetto. Lo meritano il Napoli e i tifosi. Si fanno nomi importanti, vediamo. Fondamentali saranno le motivazioni, individuali e collettive. Poi il tifo farà la sua parte.

Stadio Maradona? Si troverà un accordo secondo me sulla ristrutturazione, perché ci sono appuntamenti importanti. Molto è stato fatto nel mio mandato con le Universiadi, c'è ancora da fare dell'altro. Ma l'accordo tra le Federazioni, la SSC Napoli, il Governo e il Comune si troverà. Ipotesi Bagnoli? Non ho mai creduto allo stadio. Ma lì si può fare il centro sportivo, c'è già nella progettualità che pensammo noi: un'area sportiva importante lì si può fare. Mentre lo stadio per tempi, luogo e sicurezza non credo sia possibile a Bagnoli.

Perché è bloccata la situazione al Maradona? Manca la volontà. Con le Universiadi, nonostante le divergenze col Presidente della Regione Campania, ci fu una convergenza: i lavori sono stati fatti, belli e in pochissimo tempo. Manca la volontà, serve un maggior protagonismo e una maggiore tenecia del sindaco di Napoli che in questo momento non vedo".