SSC Napoli, Lombardo: "Ci scusiamo per il silenzio stampa! Decisione di calciatori e allenatore accettata dal presidente, momento complicato"

Notizie Napoli calcio. Nicola Lombardo, responsabile comunicazione SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Bologna 0-2:

“Vogliamo scusarci per i media per il silenzio stampa, deciso da allenatore, gruppo squadra ed il presidente l’ha accettato. Non è ero che nessuno vuole metterci la faccia, ci saranno momenti a breve per parlare con i media. E’ un momento complicato e dispiace per i tifosi che sono i clienti e l’anima di una squadra di calcio, senza di loro non ci sarebbero squadre. Noi ne abbiamo tantissimi e quando ci sono situazioni di questo tipo la delusione ed il dispiacere è per tutti”.