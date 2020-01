SSC Napoli, la radio ufficiale - Su Younes il Toro, il Genoa e due club tedeschi: il calciatore sta valutando la migliore opportunità

Calciomercato Napoli - Due club di Serie A e due squadre tedesche pronte ad investire su Amin Younes. E' per questo motivo che l'attaccante tedesco ex Ajax, che non ha trovato spazio con Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi, sta valutando quale sia la migliore offerta per il suo immediato futuro, da gennaio in poi.

Calcio mercato Napoli, quattro offerte per Younes: le squadre

Sono quattro quindi le offerte al Napoli per Amin Younes. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rrahmani non è atteso a Castel Volturno dopo le visite mediche, tornerà a Verona visto che giocherà con gli scaligeri fino a giugno. Giuntoli sta provando a chiudere anche il colpo Amrabat, calciatore finito anche nel mirino dell’Inter e della Fiorentina. Giuntoli sta lavorando tanto, ha mandato in prestito Gaetano a Cremona e poi c’è la possibilità che Younes potrebbe andare in prestito al Toro che sta cedendo Iago Falque alla SPAL. Su Younes anche il Genoa ed anche due club tedeschi. Il calciatore, di comune accordo con l’agente e con Giuntoli, sta pensando all’opportunità migliore. Se Iago Falque rifiutasse la SPAL si chiuderebbero le porte del Toro, questo lo sapremo a partire da domani. Formazione anti Fiorentina? Credo si riparta da Allan con Fabian e Zielinski, tridente composto da Callejon-Milik ed Insigne. In difesa mi aspetto Hysaj a destra, Manolas-Luperto al centro e Di Lorenzo a sinistra. Però chissà che Gattuso non possa pensare a Luperto a sinistra, con Di Lorenzo al fianco di Manolas”.