Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Valter De Maggio, direttore dell’emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Le indicazioni che ci arrivano da Castel Volturno è che Insigne ci sarà. Messi? Se il Barcellona esce dal primo pressing saranno guai con Messi. Con Bruscolotti e Ciro Ferrara uno come Messi non avrebbe vita facile, ne sono certo. Io ce lo vedrei bene uno come Lozano a Barcellona”.