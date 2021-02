SSC Napoli, la radio ufficiale - Domani De Laurentiis sarà in ritiro con la squadra

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi:

"Gennaro Gattuso è in emergenza, molto probabilmente Petagna si candida per un posto da titolare in attacco. Il modulo sarà il 4-3-3 contro la Juventus, mancano sia Hysaj che Demme, oltre agli altri indisponibili. La squadra azzurra andrà in ritiro vista la partita di domani pomeriggio, da quello che ho saputo nella giornata di domani, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà nel ritiro azzurro per stare vicino alla squadra e ai giocatori. Un modo per caricare il gruppo in vista della partita di campionato contro i bianconeri. La strategia del club è chiarissima, si vorrà andare avanti fino alla fine della stagione con Gattuso e poi cambiare pagina dalla prossima stagione".