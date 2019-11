SSC Napoli, l'ex presidente Gallo: "Non avrei agito come De Laurentiis. Ancelotti ha delle responsabilità in questa situazione"

In diretta a ‘Fuori la Radio’, trasmissione condotta da Antonio Esposito in onda su Radio CRC, e con la nostra Katia Vitale in tra le strade di Napoli. Luis Gallo, ex presidente del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione: “Credo sia arrivato un punto di stanchezza per tutti. Occorreva una maggiore presa di coscienza per quello che stava accadendo da parte dell'allenatore, che in questa situazione ha qualche responsabilità. Non ha saputo mediare. Durante i nostri anni, che sono stati anche turbolenti sotto il punto di vista finanziario. C'era un po' di astio con i giocatori, ma fu Lippi a chiarire la situazione, portando i calciatori sulla retta via. In certe situazioni qualcuno vale più di qualcun altro. Io non avrei preso dei provvedimenti di questo tipo, avrei cercato di trovare delle soluzioni interne, guardandoci negli occhi, perché prima di tutto viene la squadra e l'attaccamento ai colori. Avrei evitato prese di posizione così dure. Quelli che sono gli atteggiamenti della società non li commento, ma io non avrei fatto così".