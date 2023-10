SSC Napoli, l'ex medico De Nicola a CN24: "Lavoro eccessivo per Osimhen e Anguissa, Lavezzi decideva lui e ha giocato con lesioni importanti"

Alfonso De Nicola è intervenuto in diretta a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"La strategia dell'infortunio per Osimhen è quella di fare una settimana intera di allenamenti e poi tornare in campo, spesso però si velocizza il rientro con i giocatori stesso che pressano per giocare e poi cascano in ricadute. Io dicevo che era sempre meglio aspettare almeno 1 settimana intera di allenamenti senza mai intrruzioni, per evitare nuovi problemi a seguire. Quando ci sono continui infortuni simili come quelli di Anguissa e Osimhen significa che è stato fatto qualcosa di eccessivo.

Lavezzi era una cosa impressionante, era uno che giocava con lesioni importanti. Diceva lui a me quanto anestetico mettere prima della partita. Non conosco Kvara e Osimhen, ma Lavezzi era veramente molto forte. Segnava poco ma faceva la differenza".