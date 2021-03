SSC Napoli, l'avv. Grassani: "Il caso della partita con la Juventus ha fatto giurisprudenza, dignità restituita dal Collegio di Garanzia"

Ultime notizie calcio Napoli - Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il caso Juventus-Napoli ha fatto giurisprudenza, ora nessuno più si permette di mettere in discussione le decisioni dell'ASL. Non potevano esserci organi diversi dall'ASL a decidere in materia. Nessuno ha cercato alibi, sono stati rispettati i principi di lealtà. La sentenza di primo grado ha fatto indignare tutti, a Napoli ma anche fuori dai confini cittadini. Il fatto che il Napoli fosse nel giusto è stato dimostrato poi anche dalla decisione del giudice Frattini. La dignità è stata restituita dalla decisione di Frattini e del Collegio di Garanzia del Coni. Il protocollo conferisce alle ASL potere assoluto in materia di gestione del Covid".