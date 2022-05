SSC Napoli, il vice prep. atletico Cacciapuoti: "Cali fisici? Non si fa 6-1 col Sassuolo se la squadra non ne ha più"

Conferenza stampa di gruppo a Castel Volturno, perchè non c’è l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti bensì tutto il suo staff.

Domanda a Cacciapuoti sul campionato:

“Ogni stagione va valutata per quella che è, sempre si può migliorare, va preso atto che la squadra sta dando il massimo. Se ci sono dei cali, può essere un fattore fisico ma spesso non è così, infatti, non si fa un 6-1 contro il Sassuolo se la squadra non ne ha più”