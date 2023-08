SSC Napoli, il legale: "Spalletti-Italia? C'è un accordo con ADL da rispettare: non deve chiedere permessi, è solo una questione economica"

Mattia Grassani, legale del Napoli a Radio Sportiva sul possibile futuro di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia per il dopo Mancini:

"Luciano Spalletti comunicò al club che non intendeva continuare, la società acconsentì a patto che mantenesse l'impegno, ovvero non allenare nella stagione 2023/2024. In caso di ritrovato interesse per allenare un club o una rappresentativa Nazionale, Spalletti avrebbe dovuto corrispondere un importo a scalare, noto a tutti" "Ad oggi Spalletti è libero di accasarsi in un club o in una Nazionale, rispettando però impegni economici presi un mese fa. Non deve chiedere permessi: è solo una questione economica".