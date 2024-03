SSC Napoli, il legale: "DAZN e De Laurentiis? Spero prevalga il buonsenso. Ricorso a UEFA e FIFA per il Mondiale club? Massimo riserbo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’avvocato della SSC Napoli Mattia Grassani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Io al lavoro per vedere i margini per fare ricorso a UEFA e FIFA contro la Juventus al Mondiale per Club? Sono il legale della SSC Napoli ma su questa cosa c’è massimo riserbo e non è il momento per poter entrare nel tema.

Arbitri? Nell’attuale assetto sono un servizio che la federazione offre attraverso l’AIA: dato che stiamo ragionando di valutare se ci sono i presupposti per abbandonare l’attuale sistema e capire i gangli su cui intervenire, certo è che nel campionato europeo di rugby o l’Eurolega di basket. Se si vuole scissione, il proprietario della squadra ha tutto il diritto di allestire una squadra arbitrale sotto la propria governance.

DAZN porta il Napoli in tribunale? Il presidente è buono d'animo e ha questi comportamenti che finiscono in pochi secondi, spero prevalga il buonsenso perchè è nell'interesse di tutti"