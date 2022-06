SSC Napoli, Grava: "Ambrosino? Per diventare importante tra i grandi non gli devono mancare due cose"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il responsabile del settore giovanile della SSC Napoli, Gianluca Grava, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ambrosino ad alti livelli? Secondo me ha le qualità, ha la forza di non aver mollato mai in questi anni e si sta togliendo grandi soddisfazioni. Se ha la stessa cattiveria e rabbia anche con i grandi, parliamo di un giocatore importante: non gli deve mancare mai.

Garofalo in Under 15? Un giocatore moderno, predilige la qualità e ha regia: se si ha pazienza in famiglia, e lui rimane con i piedi per terra, in futuro potrebbe anche dire la sua. Bisogna fare i complimenti allo staff che lo ha allenato, quando prendi dei ragazzini da piccoli e migliorano così, è giusto metterlo in risalto.

Sorrentino in Under 15? Un portiere che quest’anno ha avuto qualche infortunio ma che ha dimostrato ciò che sa fare: ha qualità, può dire anche lui la sua”