Avvocato Grassani: "Non parlo del rinnovo di Insigne. Mercato? Tutti i club saranno più poveri e gli investitori spenderanno di meno"

Notizie calcio Napoli - Mattia Grassani, avvocato tra gli altri anche della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Radio Kiss Kiss. Riportiamo qui uno stralcio di quest’ultime:

“Siamo un cantiere aperto, ma tutti gli operai stanno seriamente collaborando per questo obiettivo, tanto da iniziare a vedere la luce: non è un caso che attività come pallavolo, eccessivamente tempestive nello stop totale della propria disciplina, stiano pensando di fare un passo indietro.

Stipendi? L’auspicio è quello di trovare un punto di incontro e mettere fine a questa querelle, ditemi voi però come possa un atleta percepire una retribuzione a seguito di 45 giorni in cui è risultato totalmente fermo: ci vuole buonsenso, comprendere determinate tematiche, i calciatori dovrebbero rinunciare a qualcosa, anche non in toto allo stipendio, ma trovando un accordo con i propri club. Per le leghe inferiori il discorso è diverso, in quei casi si parla di stipendi di poco superiori a quelli degli impiegati.

Mercato? Bisognerà comprendere e analizzare vari fattori, come anche quello relativo al lasso temporale a disposizione, ovviamente è scontato che tutti i club risulteranno più poveri. Il prodotto calcio a 360 gradi dal 1 luglio 2020 in avanti si collocherà in un mondo con altre necessità primarie, quindi gli stessi investitori saranno più restii a spendere determinate cifre.

Rinnovo Insigne? Ovviamente non posso parlarne”.